Kreis Mettmann Güterzug erfasst Auto: Fahrerin schwer verletzt Von dpa | 24.11.2022, 22:30 Uhr

Ein Güterzug hat an einem Bahnübergang in Ratingen (Kreis Mettmann) ein Auto erfasst und mitgerissen. Die Autofahrerin sei bei dem Unfall am Donnerstagabend schwer verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Passanten retteten sie aus dem Fahrzeug. Auf einem Foto der Einsatzkräfte war zu sehen, wie das Auto auf der Seite lag und am Dach sowie an der linken Seite erheblich beschädigt war. Die Frau kam laut Feuerwehr in ein Krankenhaus, der Lokführer erlitt einen leichten Schock. Er habe den Zug nach dem Zusammenstoß nach etwa 50 Metern zum Stehen gebracht. Die Ursache für den Unfall war am Abend unklar. Das betroffene Gleis wurde gesperrt.