Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erhält im kommenden Jahr den Orden wider den tierischen Ernst des Aachener Karnevalsvereins (AKV). „Sie zählen zu den lässigen, jung gebliebenen Akteuren in der Politik, die bei allen Generationen punkten“, sagte AKV-Präsident Wolfgang Hyrenbach bei der Bekanntgabe am Montag in Kiel. Günther regiere sein Land unideologisch und pragmatisch. Dieser wird damit der 74. Ritter des Ordens. Die Verleihung ist am 27. Januar in Aachen geplant.



„Daniel Günther weiß um die Wirkung von Humor als Mittel, um auch politisch zu überzeugen“, sagte Hyrenbach. Er sei erfolgreich, weil er mit Sympathie, Engagement und Geradlinigkeit die Herzen der Menschen nicht nur in Schleswig-Holstein gewinne. Seine Standfestigkeit, sein nordisch trockener Humor, sein Pragmatismus und sein offener Umgang mit den Menschen hätten den Elferrat des Karnevalsvereins zutiefst beeindruckt.



„Ich fühle mich sehr geehrt“, sagte Günther. „Wir machen das Leben der Menschen in Deutschland auch nicht besser, wenn wir nur ernst und mit bitterer Miene durchs Land laufen.“ Es gebe dem Land wieder mehr Optimismus, wenn Politiker vernünftig zusammenzuarbeiteten, sich nicht gegenseitig nur beschimpften. „Total verbitterte, ernste Gesichter“ gebe es derzeit in den Medien genug.



Den Orden verleiht der Aachener Karnevalsverein seit 1950. Preisträger waren zuvor unter anderem Helmut Schmidt (SPD), Hans-Dietrich Genscher (FDP) und Konrad Adenauer (CDU). In diesem Jahr erhielt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) den Orden. Aus Schleswig-Holstein wurde er bislang nur die frühere Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) verliehen.