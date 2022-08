ARCHIV - «Polizei» steht auf der Uniform eines Polizisten. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Büttner up-down up-down Kriminalität Gruppenstreit: 26-Jähriger unter Totschlagsverdacht Von dpa | 12.08.2022, 12:58 Uhr

Nach der Tötung eines 31-Jährigen in Solingen sitzt der 26-jährige mutmaßliche Messerstecher wegen Totschlags in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Erkenntnissen sei ein zunächst verbaler Streit einer fünf- mit einer dreiköpfigen Gruppe auf offener Straße eskaliert, sagte am Freitag ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft. Anlass waren Zeugen zufolge wohl Beleidigungen.