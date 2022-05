Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU, l-r), Nathanael Liminski (CDU), Staatssekretär, und Ina Scharrenbach, Bauministerin des Landes Nordrhein-Westfalen, nehmen an einer Sitzung des erweiterten CDU-Landesvorstands teil, um abzustimmen, ob die Partei Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufnehmen wird. Foto: David Young/dpa FOTO: David Young Landtag CDU für Koalitionsverhandlungen mit Grünen in NRW Von dpa | 29.05.2022, 18:35 Uhr | Update vor 1 Std.

Die CDU in Nordrhein-Westfalen will Koalitionsverhandlungen mit den Grünen aufnehmen. Der CDU-Landesvorstand stimmte am Sonntag bei einer Sitzung in Düsseldorf einstimmig dafür. Das gab CDU-Landesparteichef und Ministerpräsident Hendrik Wüst bekannt. Zuvor hatten bereits die Grünen für Verhandlungen gestimmt.