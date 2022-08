ARCHIV - Ein Notarztwagen steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene up-down up-down Notfall Grundschüler bei Waldspaziergang von Insekten gestochen Von dpa | 01.08.2022, 15:31 Uhr

Bei einem Waldspaziergang haben sechs Grundschüler und ein Betreuer im Kreis Euskirchen Insektenstiche erlitten. Einige von ihnen seien auch mehrfach gestochen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag. Die alarmierten Einsatzkräfte eilten mit insgesamt fünf Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber zu der Grundschule in einem Ortsteil der Gemeinde Kall, in der die Kinder in den Ferien betreut werden. Größte Sorge zu Beginn des Einsatzes sei gewesen, dass eine schwere allergische Reaktion nach den Stichen auftrete, sagte der Sprecher. Dies sei aber nicht der Fall gewesen.