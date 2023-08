Insolvenzplan angenommen Grünes Licht für Sanierung von P&C Düsseldorf Von dpa | 24.08.2023, 15:26 Uhr | Update vor 26 Min. Peek & Cloppenburg Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv up-down up-down

Die Gläubiger des Modehändlers Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf (P&C) haben grünes Licht für die Sanierung des angeschlagenen Unternehmens gegeben. Der am Donnerstag beim zuständigen Amtsgericht in Düsseldorf vorgelegte Insolvenzplan sei angenommen worden, berichtete das Unternehmen. Damit sei eine Aufhebung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung bis zum Herbst möglich.