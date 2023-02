Vodafone Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Telekommunikation Grünes Licht aus Brüssel für Vodafones Glasfaser-Vorhaben Von dpa | 20.02.2023, 15:51 Uhr

Der Telekommunikationskonzern Vodafone kommt bei einem milliardenschweren Vorhaben zum Glasfaser-Ausbau in Deutschland voran. Man habe das geplante Gemeinschaftsunternehmen zwischen Vodafone und der Luxemburger Finanzholding Altice genehmigt, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Das neue Unternehmen soll in sechs Jahren bis zu sieben Milliarden Euro investieren und Glasfaser in bis zu sieben Millionen Haushalte verlegen.