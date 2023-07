Pressekonferenz NRW-SPD Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Energiepolitik „Grüner“ Stahl: SPD-Fraktion dringt auf Wasserstoff-Ausbau Von dpa | 20.07.2023, 16:52 Uhr | Update vor 57 Min.

Nach der Genehmigung von Milliarden-Beihilfen durch die EU-Kommission für den Bau einer klimafreundlicheren Grünstahl-Produktion in Duisburg dringt die SPD-Landtagsfraktion auf den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft. „Jetzt muss schnellstmöglich die nötige Wasserstoffinfrastruktur geschaffen werden“, erklärte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Alexander Vogt am Donnerstag in Düsseldorf. „Wir benötigen Pipelines für den Import, aber auch einen starken Ausbau im Bereich der heimischen Wasserstofferzeugung.“ Die Landesregierung müsse dafür die nötigen Rahmenbedingungen schaffen.