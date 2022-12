Mona Neubaur Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Wirtschaftspolitik Grünen-Ministerin Neubaur: Keine Stromausfälle im Winter Von dpa | 23.12.2022, 06:21 Uhr

Die Menschen müssen trotz der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs nach Worten von NRW-Wirtschafts- und Energieministerin Mona Neubaur (Grüne) keine Strom- und Gasausfälle im Winter befürchten. „Dafür sehe ich derzeit keine Anzeichen“, sagte die stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Durch eine Kraftanstrengung in Bund und Land sowie einen milden Herbst seien die Gasspeicher in der EU, in Deutschland und auch in NRW gut gefüllt.