Parteien Grünen-Chef Nouripour bezeichnet SPD als „Autobahnpartei" Von dpa | 22.02.2023, 15:54 Uhr

Grünen-Chef Omid Nouripour hat die SPD als „Autobahnpartei“ bezeichnet. Gute Klimapolitik zu machen, sei „nicht so einfach mit Koalitionspartnern, bei denen was anderes im Mittelpunkt steht“, sagte Nouripour beim politischen Aschermittwoch der Grünen in Köln. Bei den sozialdemokratischen Freunden hätten Autobahnen vielfach immer noch Vorrang. „Es gibt eine Autobahnpartei in diesem Land, und das ist die Sozialdemokratie.“