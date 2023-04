Grünen-Fraktion Foto: Michael Kappeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Parteipolitik Grüne beraten Konzept gegen den Fachkräftemangel Von dpa | 14.04.2023, 12:34 Uhr

Die nordrhein-westfälischen Grünen wollen am Sonntag bei einem kleinen Parteitag in Herne ein Konzept gegen den Fachkräftemangel beschließen. „In NRW fehlen schon heute über 400.000 Fachkräfte“, heißt es im Leitantrag des Landesvorstands, den die Parteispitze am Freitag in Düsseldorf vorstellte. Bis 2030 werde diese Lücke auf über 700.00 anwachsen. Neben dem Mangel in den akademischen Bereichen - etwa bei Ärzten und Lehrern - fehlten vor allem beruflich qualifizierte Fachkräfte.