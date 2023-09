Kultur Gründungskommission für Deutsches Fotoinstitut vorgestellt Von dpa | 18.09.2023, 12:27 Uhr | Update vor 39 Min. Claudia Roth Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down

Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat in Düsseldorf die Gründungskommission für das Deutsche Fotoinstitut vorgestellt. Das siebenköpfige Gremium soll ein inhaltliches Konzept für das geplante Institut vorlegen, wie es am Montag hieß. Ihm gehören an: Susanne Gaensheimer (Direktorin Kunstsammlung NRW), Peter Gorschlüter (Direktor Folkwang-Museum Essen), Felix Krämer (Generaldirektor Kunstpalast Düsseldorf), Katrin Pietsch (Restauratorin, Universität Amsterdam), Christian Scheidemann (Restaurator, New York), Inka Schube (Kuratorin, Sprengel Museum Hannover) und Moritz Wegwerth (Fotograf, Düsseldorf).