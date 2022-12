Großrazzia gegen Al-Zein-Clan Foto: Gianni Gattus/dpa/Archivbild up-down up-down Betrug Großrazzia wegen Autohehlerei und Coronahilfe-Betrug Von dpa | 14.12.2022, 14:16 Uhr

Bei einer Großrazzia gegen mutmaßliche Autohehler und Coronahilfe-Betrüger sind mehr als 300 Polizisten und 10 Steuerfahnder in fünf Bundesländern ausgerückt. Schwerpunkt war Nordrhein-Westfalen mit 20 Städten, in denen durchsucht wurde. „Große Fische sind uns ins Netz gegangen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch. „Die anderen Fische werden wir auch noch bekommen.“