Kriminalität Großrazzia gegen Kölner Sportwettenanbieter Von dpa | 20.04.2023, 13:41 Uhr

Bei einer Großrazzia gegen einen Anbieter von Sportwetten hat die Polizei in mehreren Bundesländern über 900 Beamte eingesetzt. Es seien mehr als 100 Durchsuchungsbeschlüsse und sechs Haftbefehle vollstreckt worden, teilte das Landeskriminalamt NRW am Donnerstag mit. Der Schwerpunkt der Maßnahmen habe in Köln gelegen.