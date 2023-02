Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Havelland Großrazzia bei Zigarettenschmuggler-Bande Von dpa | 08.02.2023, 12:26 Uhr

Mit einer Großrazzia ist die Zollfahndung in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen gegen eine Bande von Zigarettenschmugglern vorgegangen. Bei Durchsuchungen in Rathenow, Premnitz und Herten im Ruhrgebiet seien am Mittwochmorgen acht Beschuldigte festgenommen worden, teilte das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg mit. Insgesamt seien 130 Beamte bei den Razzien im Einsatz gewesen. Der Steuerschaden liege über einer Million Euro, hieß es in der Mitteilung.