Das Ärappelfest bietet wieder ein umfangreiches Programm. Bei der Verlosung können die Teilnehmer einen Sack Kartoffeln gewinnen. FOTO: privat Großes Programm beim Ärappelfest: Fietsen-Tour sowie Handwerker- und Brauchtumsmarkt Alles dreht sich in Mettingen um die Kartoffel Von PM. | 09.09.2011, 15:36 Uhr

Ärappelfest, Ärappel-Fietsen-Tour sowie erstmals wieder ein Handwerker- und Brauchtumsmarkt: Mettingen steht an diesem Wochenende wieder ganz im Zeichen der Kartoffel. Bereits am heutigen Samstag starten die Radfahrer zur Ärappel-Fietsen-Tour. Die Rennradfahrer starten dazu in der ehemaligen Partnerstadt Raalte beziehungsweise in der Grenzstadt de Lutte. Für Familien wird eine 50-Kilometer-Tour rund um Mettingen angeboten. Start ist um 10 Uhr am Schultenhof.