Kriminalität Großer Schaden nach Geldautomatensprengung Von dpa | 18.08.2023, 11:06 Uhr | Update vor 48 Min.

Unbekannte haben in Grefrath im Kreis Viersen einen Geldautomaten gesprengt und erheblichen Schaden angerichtet. Ein Sachverständiger sollte am Freitag die Statik des Bankgebäudes prüfen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen waren die Täter nach der Sprengung in der Nacht in einem dunklen Auto geflohen. Ob sie Beute machten, war zunächst unklar. Verletzt wurde demnach niemand.