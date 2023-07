Bahnbrücke über Emscher abgesackt Foto: ---/Stadt Dinslaken/dpa up-down up-down Kreis Wesel Großer Kran soll abgesackte Bahnbrücke über Emscher bergen Von dpa | 06.07.2023, 12:49 Uhr

Die bei einem Hochwasser abgesackte Bahnbrücke über die Emscher am Niederrhein soll in den nächsten Wochen mit einem sehr großen Kran abgebaut werden. Wie lange anschließend der Neubau dauert, stehe noch nicht fest, teilte die Deutsche Bahn am Donnerstag mit. Die Brücke, die bei dem Starkregen Ende Juni stark beschädigt wurde, ist wichtig für den Gütertransport zum Rheinhafen Emmelsum.