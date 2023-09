Polizei Großeinsatz gegen organisierte Drogenkriminalität in NRW Von dpa | 20.09.2023, 07:45 Uhr | Update vor 17 Min. Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

In einem Großeinsatz gegen organisierte Drogenkriminalität sind am Donnerstagmorgen Häuser, Wohnungen und Geschäftsräume in NRW durchsucht worden. Die Aktion richte sich gegen mehrere Beschuldigte, „die im Verdacht stehen, unerlaubt Betäubungsmittel anzubauen und zu vertreiben“, teilten Staatsanwaltschaft Duisburg und Landeskriminalamt mit.