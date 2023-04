Hochhausbrand in Bonn Foto: Marius Fuhrmann/dpa up-down up-down Bonn Großeinsatz der Feuerwehr: Ein Verletzter bei Hochhausbrand Von dpa | 09.04.2023, 08:52 Uhr

Bei einem Hochhausbrand in Bonn-Tannenbusch ist ein Mensch verletzt worden, Dutzende mussten ihre Wohnungen verlassen. Wie die Feuerwehr am frühen Sonntagmorgen berichtete, war das Feuer im Masurenweg im Keller eines mehrgeschossigen Hauses ausgebrochen. Dadurch habe es im Gebäude eine starke Rauchentwicklung gegeben. Der Großteil der rund 120 Bewohnerinnen und Bewohner wurde laut einem Sprecher der Feuerwehr in Sicherheit gebracht oder brachte sich selbst in Sicherheit. Rund 160 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren demnach vor Ort.