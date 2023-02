Streik Foto: Stefan Sauer/dpa/ZB/Symbolbild up-down up-down Verdi Große Warnstreikwelle rollt in NRW am Dienstag weiter Von dpa | 28.02.2023, 01:49 Uhr

Von Bus und Bahnen bis hin zu Kitas und Kommunalämtern: Verdi setzt im Schulterschluss mit weiteren Gewerkschaften die Warnstreikwelle in NRW fort. Nachdem am Montag zwei Flughäfen sowie die Großräume Köln und Bonn Schwerpunkte waren, kommen weitere Städte an die Reihe.