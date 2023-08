Polizeieinsatz Große Schlägerei in Flüchtlingsunterkunft: Schwerverletzter Von dpa | 17.08.2023, 12:10 Uhr | Update vor 48 Min. Blaulicht Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Sy up-down up-down

Bei einer Schlägerei mit mehreren Dutzend Beteiligten in einer Flüchtlingsunterkunft in Unna ist ein 24-jähriger Mann schwer verletzt worden. Die Polizei war am Mittwochabend mit zahlreichen Einsatzkräften etwa zwei Stunden in der Erstaufnahme-Einrichtung in Unna-Massen, um die Situation unter Kontrolle zu bringen, wie die Beamten am Donnerstag mitteilten.