Kreis Heinsberg Großbrand legt Lagerhalle in Schutt und Asche Von dpa | 24.08.2023, 11:10 Uhr | Update vor 8 Min. Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Großbrand hat die Lagerhalle eines Gummi und Kunststoffe verarbeitenden Betriebs in Wegberg in Schutt und Asche gelegt. Schon bei der Anfahrt sei die große Rauchentwicklung zu sehen gewesen, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr in Wegberg (Kreis Heinsberg) am Donnerstag. Die komplette Halle habe gebrannt, das Dach sei teilweise eingestürzt. Mehr als hundert Feuerwehrleute waren am Donnerstag mehrere Stunden im Einsatz. Auch ein Roboter wurde zum Löschen in der Halle eingesetzt.