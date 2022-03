Feuerwehr FOTO: Jens Büttner Essen Großbrand: Keine Anzeichen für vorsätzliche Brandstiftung Von dpa | 16.03.2022, 10:23 Uhr | Update vor 53 Min.

Der verheerende Großbrand in einem Wohnkomplex in Essen mit einem zweistelligen Millionenschaden ist wahrscheinlich nicht absichtlich gelegt worden. Nach umfangreichen Befragungen von Zeugen und Anwohnern ergäben sich keine Anzeichen für eine vorsätzliche Brandstiftung, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Es bestehe jedoch weiterhin der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung.