Ein Großbrand in Kohlscheid hält derzeit die Feuerwehr in Atem. Am Sonntagabend brach der Brand in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude in der Innenstadt aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Einsatzkräfte seien nach Alarmierung ausgerückt und begannen mit den Löscharbeiten. Verletzt wurde bei dem Feuer bisher niemand. Laut Feuerwehrinformationen dauert der Löscheinsatz voraussichtlich noch einige Stunden an. Über die Ursachen des Brandes sei noch nichts bekannt.