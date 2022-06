ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Haan Großbrand in Halle: Messfahrzeuge prüfen Luftschadstoffe Von dpa | 30.06.2022, 10:52 Uhr

Etwa hundert Feuerwehrleute haben am Donnerstag in Haan (Kreis Mettmann) bei Düsseldorf einen großen Brand in einer Lagerhalle in einem Gewerbegebiet bekämpft. Das Feuer sei um 3.10 Uhr gemeldet worden und schon bei Eintreffen deutlich zu erkennen gewesen, teilte die Stadt Haan mit. In der brennenden Halle gelagerte Materialien wie Kunststoffgranulat und Lacke hätten für eine weithin sichtbare Rauchwolke gesorgt. Da die Halle einsturzgefährdet ist, sei der Einsatz schwierig. Die Löscharbeiten sollten nach Einschätzung der Feuerwehr noch mindestens bis zum Mittag dauern.