Großbrand in Düsseldorfer Baustoffhandel Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Düsseldorf Großbrand in Baustoffhandel: Papierrollen in Flammen Von dpa | 01.01.2023, 11:59 Uhr

Bei einem Großbrand in der Lagerhalle eines Düsseldorfer Baustoffhandels sind am frühen Sonntagmorgen Papierrollen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war nach Angaben eines Sprechers mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. Der Baustoffhandel liegt in einem Industriegebiet im Süden Düsseldorfs. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Feuerwehr musste in der Silvesternacht nach Angaben ihres Sprechers zu zahlreichen Einsätzen in der ganzen Stadt ausrücken.