Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Minden-Lübbecke Großbrand auf Firmengelände: Batterien fliegen umher Von dpa | 15.10.2022, 17:09 Uhr

Ein Großbrand auf dem Gelände eines Logistik- und Entsorgungsunternehmens in Bad Oeynhausen hat die Feuerwehr am Samstag stundenlang auf Trab gehalten. Auf einer Fläche von 250 Quadratmetern hätten Müllcontainer mit Lithium-Ionen-Batterien am späten Freitagabend Feuer gefangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. 70 Einsatzkräfte seien bis zum Samstagnachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen. Die Batterien seien explosionsartig auseinandergeflogen und umhergeschleudert. Da die Behälter aber außerhalb der Firmenhallen auf einem Parkplatz standen, gab es den Angaben zufolge keine Schäden an Gebäuden. Es wurde demnach auch niemand verletzt.