Polizei Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbo up-down up-down Krefeld Groß-Razzia wegen illegalem Glücksspiel und Drogen Von dpa | 24.11.2022, 12:18 Uhr

Bei einem Sondereinsatz gegen illegales Glücksspiel und Drogenkriminalität hat die Polizei am Mittwoch in Krefeld insgesamt 19 Objekte durchsucht. Es habe unter anderem Einsätze in Shisha-Bars, Wettbüros und verschiedenen Gaststätten vor allem in der südlichen Innenstadt gegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Unterstützt wurden die umfangreichen Maßnahmen von Kräften des Zolls, des Kommunalen Ordnungsdienstes, des Ausländeramts, der Gewerbeamts und der Bundespolizei.