Warnstreiks im Nahverkehr Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild up-down up-down Gewerkschaften Größte NRW-Städte am Freitag von Warnstreiks lahmgelegt Von dpa | 02.03.2023, 11:54 Uhr

Im bislang größten Nahverkehrs-Warnstreik des aktuellen Tarifkonflikts des öffentlichen Dienstes werden am Freitag voraussichtlich Busse und Bahnen in den größten Städten Nordrhein-Westfalens stillstehen. Schwerpunkte werden laut Verdi das Ruhrgebiet und das Rheinland sein, aber auch im Münsterland und in Ostwestfalen wollen Tarifbeschäftigte ihre Arbeit niederlegen.