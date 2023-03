Flughafen Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Größte NRW-Airports kehren zu Normalbetrieb zurück Von dpa | 18.03.2023, 08:57 Uhr

Der Betrieb an den beiden größten Airports in NRW war durch ganztägige Warnstreiks am Freitag stark eingeschränkt. Hunderte Flüge fielen insgesamt aus. Jetzt soll der Flugbetrieb wieder nach Plan laufen.