Energiewende Größte kommunale Solar-Aufdachanlage in Wülfrath am Netz Von dpa | 31.08.2023, 15:01 Uhr | Update vor 38 Min. PV-Aufdachanlage der Stadtwerke Wülfrath Foto: Stadtwerke Wülfrath GmbH/dpa up-down up-down

Sonnenstrom vom Gewerbedach: In Wülfrath (Kreis Mettmann) ist am Donnerstag eine große Photovoltaik-Anlage in Betrieb genommen worden. Sie wurde auf dem Dach eines Logistikzentrums installiert. Es handele sich um die NRW-weit größte kommunale PV-Aufdachanlage, berichtete die Landesgesellschaft Energy4Climate. Betreiber sind die Stadtwerke Wülfrath, die in die Anlage gut vier Millionen Euro investierten.