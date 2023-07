Herbert Grönemeyer Foto: Florian Wieser/APA/dpa up-down up-down Musik Grönemeyer: Riesige Nachfrage nach Jubiläumskonzerten Von dpa | 06.07.2023, 14:07 Uhr

„Bochum“, „Männer“ und „Flugzeuge im Bauch“: Die Hits seines Albums „4630 Bochum“ spielt Herbert Grönemeyer im kommenden Juni zum 40. Jubiläum der Platte. Zwei angekündigte Jubiläumskonzerte in Berlin und Bochum trafen bei den Fans am Donnerstag auf große Nachfrage - alle Karten seien nach 16 Minuten ausverkauft gewesen, teilte der Konzertveranstalter Dirk Becker Entertainment mit. „Da gab es wirklich einen großen Andrang“, sagte eine Sprecherin. Für beide Städte wird es nach Angaben des Veranstalters deshalb Zusatztermine geben: Der Musiker und seine Band treten jeweils zu einem zweiten Konzert in der Berliner Waldbühne (9. Juni) und im Vonovia Ruhrstadion Bochum (13. Juni) auf. Tickets gingen am Donnerstag in den Online-Verkauf über Eventim, der allgemeine Vorverkauf startet demnach am Samstag.