Grimme-Preis Auszeichnung Grimme-Preisträger werden bekannt gegeben Von dpa | 21.03.2023, 01:46 Uhr

Der Grimme-Preis gilt als renommierteste Auszeichnung, die man für eine Fernsehproduktion bekommen kann. Am Dienstag will das Grimme-Institut enthüllen, wer sich die Trophäe bald in die Vitrine stellen kann.