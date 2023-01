Räumung von Lützerath Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Demonstrationen Greta Thunberg prangert in Lützerath „Polizeigewalt“ an Von dpa | 13.01.2023, 15:27 Uhr

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat am Freitag Lützerath besucht und das Vorgehen der Polizei bei der Räumung des rheinischen Dorfes scharf kritisiert. „Es ist empörend, wie die Polizeigewalt ist“, sagte Thunberg. Die 20-Jährige besichtigte auch den Krater des Braunkohletagebaus und hielt dabei ein Schild mit der Aufschrift „Keep it in the ground“ (Lasst es im Boden) hoch.