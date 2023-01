Autofahrt im Winter Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Vorhersage Graues Wetter und Schnee am Donnerstag erwartet Von dpa | 25.01.2023, 07:55 Uhr

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf graues Wetter einstellen. Im Laufe des Mittwochs werde es überwiegend bedeckt und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Nur in Kammlagen kann sich die Sonne etwas zeigen. Die Temperaturen steigen auf maximal null bis drei Grad. In der Nacht bleibt es bedeckt, später kommt etwas Regen im Nordwesten auf. Es besteht teils Glatteisgefahr bei Tiefstwerten zwischen null bis minus drei Grad.