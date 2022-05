ARCHIV - Die Sonne kommt nur kurzzeitig hinter einer dunklen Wolkendecke hervor. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Jens Kalaene Wetter Grauer Himmel und einzelne Schauer: Temperaturen steigen Von dpa | 29.05.2022, 12:13 Uhr

Die neue Woche beginnt in Nordrhein-Westfalen überwiegend regenfrei. „Am Montag wird es teils heiter, teils bewölkt“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag in Essen. „Zwischendurch sind leichte Schauer möglich, es bleibt aber vielfach trocken.“ Die Temperaturen erreichen laut DWD-Prognose am Montag 14 bis 17 Grad.