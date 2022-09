Acht Kuba-Flamingos im Kölner Zoo geschlüpft Foto: Thomas Banneyer/dpa up-down up-down Kölner Zoo Grau statt pink: Acht Kuba-Flamingos geschlüpft Von dpa | 08.09.2022, 13:34 Uhr

Noch sind sie grau statt pink: Im Kölner Zoo sind acht Flamingo-Küken geschlüpft. Ihre ersten Lebenstage verbrachten die kleinen Kuba-Flamingos in einer Brutmaschine, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte. Die Tierpfleger hätten sie dann mit einem nährstoffreichen Brei aus Eigelbpulver gefüttert, so dass die Jungvögel schnell gewachsen seien. Dies erfolgte in einem geschützten hinteren Bereich, damit sie nicht von Greifvögeln oder Füchsen erbeutet werden konnten.