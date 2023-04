Polizistin in NRW Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Sachbeschädigung Graffiti-Sprayer stoppen Zug in Düsseldorf Von dpa | 17.04.2023, 15:01 Uhr

Eine große Gruppe von Graffiti-Sprayern hat in Düsseldorf einen Zug gestoppt, um ihn zu besprühen. Acht Sprayer gleichzeitig hätten die Notbremshebel gezogen und den Zug der S-Bahnlinie 6 damit an der Haltestelle Düsseldorf-Hellerhof zum Stehen gebracht, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag.