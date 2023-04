Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Verkehr Golfcart an Bahnübergang von Zug erfasst Von dpa | 23.04.2023, 10:08 Uhr

Ein Golfcart ist in der Nacht zu Sonntag an einem Bahnübergang im Kreis Warendorf auf die Gleise gefahren dort von einem Zug erfasst worden. Die 52 Jahre alte Fahrerin habe vor dem Zusammenstoß in Telgte noch von dem Gefährt abspringen können und sei unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher. Sie habe unter Alkoholeinfluss gestanden, wie es in einer Mitteilung hieß.