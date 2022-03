Karl-Josef Laumann FOTO: Federico Gambarini Nordrhein-westfalen „Goldenes Karussellpferd“ für Gesundheitsminister Laumann Von dpa | 04.03.2022, 03:05 Uhr | Update vor 44 Min.

Mit dem „Goldenen Karussellpferd“ ehren die Schausteller in NRW Personen, die sich um Volksfeste und Jahrmärkte verdient gemacht haben. Dieses Jahr geht die Trophäe an einen, der in der Pandemie immer wieder auch Härten für die Branche verkünden musste.