Rhein-Sieg-Kreis Gleitschirmflieger übersteht Absturz unverletzt Von dpa | 05.05.2023, 07:51 Uhr

Glück im Unglück hat ein Flugsportler gehabt, der am Donnerstagabend in Hennef im Rhein-Sieg mit seinem Gleitschirm abgestürzt ist. Er landete in einem Baum in etwa neun Metern Höhe, blieb aber gänzlich unverletzt und konnte sich selbst aus dem Schirm befreien und zum Boden abseilen, wie die Freiwillige Feuerwehr am Freitag berichtete. 52 Einsatzkräfte, die nach dem Hinweis einer Augenzeugin angerückt waren, hatten vor Ort „keinen Handlungsbedarf mehr“, heißt es im Bericht der Feuerwehr. „Der Schirm befand sich ebenso wie der Flugsportler nicht mehr im Baum.“ Kameraden aus dem Flugsportverein des Mannes und weitere Helfer hatten ihn bereits bei der Bergung seines Gleitschirms unterstützt.