Bahnverkehr Gleisarbeiten im Münsterland sorgen für Zugausfälle Von dpa | 20.07.2023, 16:25 Uhr

Wegen Bauarbeiten müssen sich Bahnreisende zwischen dem Münsterland und Osnabrück in Niedersachen in der übernächsten Woche auf deutliche Einschränkungen einstellen. Die Gleisarbeiten auf der Strecke zwischen Münster und Osnabrück sorgen vom 31. Juli bis zum 4. August für zahlreiche Ausfälle im Nah- und Fernverkehr, wie die Deutsche Bahn am Donnerstag mitteilte.