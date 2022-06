ARCHIV - Vor einem Landgericht hält eine Statue der Justitia eine Waagschale. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Köln Gift in Limo-Flasche: Ladenbesitzer haftet Von dpa | 30.06.2022, 18:47 Uhr

Weil er in einer Limo-Flasche ein ätzendes Mittel aufbewahrt hat, muss ein Ladenbesitzer für die schwere Vergiftung eines Freundes haften. Das hat das Landgericht in Köln entschieden und am Donnerstag mitgeteilt (Az.: 12 O 459/19).