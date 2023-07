Gewitter Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolb up-down up-down Wetter Gewitter zum Wochenstart in NRW: Temperaturen unter 30 Grad Von dpa | 16.07.2023, 12:29 Uhr | Update vor 19 Min.

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich zu Beginn der neuen Woche voraussichtlich auf einzelne Gewitter einstellen. Ab Montagnachmittag könne es neben einem Mix aus Sonne und Wolken in der Nordhälfte des Bundeslandes vereinzelt Schauer und Gewitter geben, sagte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Sonntag. Bis auf etwas frischen Wind sprach der Wetterexperte mit Blick auf die neue Woche aber von einer „ansonsten recht angenehmen Lage“.