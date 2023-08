Wetter Gewitter und Starkregen in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 16.08.2023, 09:01 Uhr | Update vor 30 Min. Gewitter Foto: Hannes P. Albert/dpa/Archivbild up-down up-down

Das Wetter zur Wochenmitte wird in Nordrhein-Westfalen ungemütlich und nass. Vor allem im Süden häufen sich am Mittwoch im Verlauf des Nachmittags Gewitter und punktuell sind große Regenmengen und Hagel möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Die Temperaturen steigen dabei auf 24 bis 27 Grad. In der Nacht regnet es weiter und örtlich sind Unwetter wahrscheinlich.