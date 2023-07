Unwetter Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Gewitter und Schauer in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 25.07.2023, 09:31 Uhr | Update vor 8 Min.

Viel Regen und einige Gewitter sind in den kommenden Tagen in Nordrhein-Westfalen angesagt. Am Dienstag bleibt es zwar zunächst meist trocken, im Tagesverlauf kann es aber zu einzelnen Schauern kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Mit Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad wird es zudem deutlich kühler als noch in den vergangenen Tagen. Im Verlauf der Nacht sind dann noch einzelne schwache Schauer möglich. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 9 Grad.