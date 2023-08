DWD Gewitter und Regen in NRW Von dpa | 25.08.2023, 08:35 Uhr | Update vor 2 Std. Regen Foto: Thomas Warnack/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf ein wechselhaftes Wochenende einstellen. Für Freitag meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits am Vormittag zahlreiche Schauer und teils kräftige Gewitter, lokal kann es auch zu Unwettern kommen. Auch Sturmböen könnten in Schauer- und Gewitternähe auftreten. Die Temperaturen liegen bei bis zu 27 Grad, in Hochlagen bei bis zu 22 Grad.