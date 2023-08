Wetter Gewitter und Regen auch am Wochenende in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 04.08.2023, 07:04 Uhr | Update vor 34 Min. Regen Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen bleibt ungemütlich - auch über das Wochenende. Am Freitagnachmittag und am Abend seien einzelne Gewitter mit viel Regen, Böen und vereinzelt auch Hagel möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen erreichen voraussichtlich 19 bis 22 Grad, in höheren Lagen 15 bis 18 Grad. In der Nacht zum Samstag sollen die Schauer vorerst nachlassen.