Deutscher Wetterdienst Gewitter, Starkregen und Unwetter in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 14.08.2023, 07:50 Uhr

Das Wetter in Nordrhein-Westfalen zum Wochenstart wird zu großen Teilen ungemütlich. Zwar bleibt es am Montag in der Nordwesthälfte noch heiter bis wolkig und meist trocken, aber ab dem Vormittag sind in der Südosthälfte einzelne, teils kräftige Schauer und Gewitter mit der Gefahr von Starkregen möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. Im Tagesverlauf sind bei Temperaturen zwischen 25 bis 28 Grad auch mal sonnige Abschnitte möglich. Im Laufe der Nacht sind aber im ganzen Land schauerartige Regenfälle und Gewitter angesagt. Örtlich sind Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.